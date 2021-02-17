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Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля в год из-за пандемии

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Ежегодные отчисления турфирм в резервный фонд для экстренной эвакуации туристов следует сократить до символических 1 руб. в 2021 г. в рамках поддержки отрасли на фоне пандемии коронавируса и его последствий. Это следует из соответствующего документа, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов

«Установить, что размер взноса в резервный фонд объединения на 2021 год составляет 1 рубль, за исключением взносов для туроператоров или юридических лиц, ранее не осуществлявших туроператорскую деятельность в сфере выездного туризма, при вступлении в члены объединения», — говорится в проекте распоряжения правительства, подготовленного Ростуризмом.

Ведомство также предлагает установить размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности туроператора за 2021 г. в 0,25 % общей цены туристского продукта в сфере выездного туризма за 2020 г. Крайним сроком внесения взноса Ростуризм предлагает сделать 15 апреля 2022 г.

Обсуждение проекта должно быть завершено до 3 марта.

31 декабря 2020 г. глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что общий оборот туристической отрасли России по итогам 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежного авиасообщения составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г. До этого в Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн руб. При этом в ведомстве отметили, что Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции.

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Ранее по теме: Ростуризм оценил оборот туротрасли в 40% от объемов 2019 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных