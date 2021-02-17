Ростуризм предложил сократить отчисления турфирм до 1 рубля в год из-за пандемии

31 декабря 2020 г. глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что общий оборот туристической отрасли России по итогам 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежного авиасообщения составит 1,6 трлн руб. или 40% от оборота 2019 г. До этого в Ростуризме оценили убытки туротрасли по итогам года в 2,1 трлн руб. При этом в ведомстве отметили, что Россия вошла в тройку лидеров среди стран «большой двадцатки» по темпам восстановления оборота внутреннего туризма, уступив только Италии и Франции.