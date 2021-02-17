ФНС сообщила о трехкратном сокращении налоговых проверок в 2020 году

Объем совокупной задолженности по налогам сохранился на прежнем уровне. Кроме того, COVID-отсрочек по налогам предоставлено на сумму более 52 млрд руб., а обычных отсрочек на 28,1 млрд руб. — в семь раз больше, чем в 2019 году. «Это позволило снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160%», — отметили в ведомстве.