ФНС сообщила о трехкратном сокращении налоговых проверок в 2020 году
Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть — до около 6 тыс., сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
«Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тысяч, в том числе в связи с введением моратория на их проведение», — говорится в сообщении. Проведенные проверки, по данным ФНС, дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд руб.
«При этом более половины (158 млрд рублей) обеспечены аналитической работой», — отметили в ведомстве.
Объем совокупной задолженности по налогам сохранился на прежнем уровне. Кроме того, COVID-отсрочек по налогам предоставлено на сумму более 52 млрд руб., а обычных отсрочек на 28,1 млрд руб. — в семь раз больше, чем в 2019 году. «Это позволило снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160%», — отметили в ведомстве.
В ноябре 2020 г. правительство России продлило введенный в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г. Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, поручил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет» в октябре 2020 г.