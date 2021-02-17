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ФНС сообщила о трехкратном сокращении налоговых проверок в 2020 году

Ведомости

Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть — до около 6 тыс., сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Количество выездных налоговых проверок в 2020 году сократилось на треть и составило 6 тысяч, в том числе в связи с введением моратория на их проведение», — говорится в сообщении. Проведенные проверки, по данным ФНС, дополнительно принесли в бюджет почти 300 млрд руб.

«При этом более половины (158 млрд рублей) обеспечены аналитической работой», — отметили в ведомстве.

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Положение бизнеса это не сильно улучшило, говорит эксперт

Объем совокупной задолженности по налогам сохранился на прежнем уровне. Кроме того, COVID-отсрочек по налогам предоставлено на сумму более 52 млрд руб., а обычных отсрочек на 28,1 млрд руб. — в семь раз больше, чем в 2019 году. «Это позволило снизить количество приостановлений счетов налогоплательщиков на 160%», — отметили в ведомстве.

В ноябре 2020 г. правительство России продлило введенный в связи с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 г. Продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, поручил президент Владимир Путин на форуме «Россия зовет» в октябре 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных