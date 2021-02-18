Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары

По данным ритейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из КНР и стран Юго-Восточной Азии выросла в январе 2021 г. почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 г. и в 1,2 раза по сравнению с декабрем. Транспортировка в Балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 г. Железнодорожные перевозки подорожали почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем прошлого года.