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Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары

Ведомости

Цены на непродовольственные товары могут вырасти в несколько раз из-за подорожания стоимости контейнерных перевозок, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг. 

По данным ритейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из КНР и стран Юго-Восточной Азии выросла в январе 2021 г. почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 г. и в 1,2 раза по сравнению с декабрем. Транспортировка в Балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 г. Железнодорожные перевозки подорожали почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем прошлого года.

В АКОРТ изданию не уточнили, когда цены могут подняться и на сколько. В Минпромторге изданию подтвердили, что получили письмо ассоциации. В пресс-службе отметили, что учтут подорожание стоимости контейнерных перевозок при анализе динамики цен.

Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал, что стоимость некоторых импортных товаров в России уже выросла. В первую очередь, на 10% выросла цена на бытовую технику и электронику. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что на складах ритейлеров есть запасы товаров, однако они закончатся через пару месяцев. После этого цены на товары могут начать расти. Бытовая техника и электроника может подорожать на 10-20% от текущего уровня, одежда, обувь, игрушки — на 5-7%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных