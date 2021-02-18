Ритейлеры предупредили о возможном росте цен на непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары могут вырасти в несколько раз из-за подорожания стоимости контейнерных перевозок, сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в Минпромторг.
По данным ритейлеров, цена контейнерной транспортировки товаров из КНР и стран Юго-Восточной Азии выросла в январе 2021 г. почти в пять раз по сравнению с октябрем 2020 г. и в 1,2 раза по сравнению с декабрем. Транспортировка в Балтийские порты подорожала в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 г. Железнодорожные перевозки подорожали почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем прошлого года.
В АКОРТ изданию не уточнили, когда цены могут подняться и на сколько. В Минпромторге изданию подтвердили, что получили письмо ассоциации. В пресс-службе отметили, что учтут подорожание стоимости контейнерных перевозок при анализе динамики цен.
Глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал, что стоимость некоторых импортных товаров в России уже выросла. В первую очередь, на 10% выросла цена на бытовую технику и электронику. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова отметила, что на складах ритейлеров есть запасы товаров, однако они закончатся через пару месяцев. После этого цены на товары могут начать расти. Бытовая техника и электроника может подорожать на 10-20% от текущего уровня, одежда, обувь, игрушки — на 5-7%.