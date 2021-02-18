Эксперты сообщили о рекордном за пять лет росте цен на продукты

По данным Росстата, за первые пять недель 2021 г. средняя цена на 1 кг картофеля выросла на 40% в годовом выражении и составила 30,9 руб. Цена на 1 кг моркови за период выросла на 34%, до 37 руб., стоимость 1 кг помидор — на 20%, до 173,6 руб., стоимость огурцов — на 16%, до 175,4 руб., цена на репчатый лук увеличилась на 10% — до 27,8 руб. Стоимость 1 кг белокочанной капусты осталась на уровне 2020 года — 21,4 руб.