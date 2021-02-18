Эксперты сообщили о рекордном за пять лет росте цен на продукты
Рост цен на продовольственные товары в январе 2021 года превысил инфляцию и составил 7%, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Повышение цен в январе 2021 года стало рекордным за пять лет.
Аналитики отметили, что больше всего цены на еду выросли в небогатых регионах с невысокими доходами населения, где доля расходов семьи на продукты больше. Рост цен на продукты в регионах варьировался от 3% до 10,9%.
Регионы с наибольшим ростом цен на еду:
Дагестан — на 10,85% в годовом выражении;
Саратовская область — на 10,2%;
Адыгея — на 9,7%;
Рязанская область — на 9,24%;
Кабардино-Балкария — на 9,06%;
Хакасия — на 9,04%.
Регионы с наименьшим ростом цен:
Чукотский АО — на 3%;
Ненецкий АО — на 4,5%;
Томская область — на 4,7%;
Якутия — на 5%;
Камчатский край и Москва — на 5,1%.
По данным Росстата, за первые пять недель 2021 г. средняя цена на 1 кг картофеля выросла на 40% в годовом выражении и составила 30,9 руб. Цена на 1 кг моркови за период выросла на 34%, до 37 руб., стоимость 1 кг помидор — на 20%, до 173,6 руб., стоимость огурцов — на 16%, до 175,4 руб., цена на репчатый лук увеличилась на 10% — до 27,8 руб. Стоимость 1 кг белокочанной капусты осталась на уровне 2020 года — 21,4 руб.