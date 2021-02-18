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Эксперты сообщили о рекордном за пять лет росте цен на продукты

Ведомости

Рост цен на продовольственные товары в январе 2021 года превысил инфляцию и составил 7%, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Повышение цен в январе 2021 года стало рекордным за пять лет. 

Аналитики отметили, что больше всего цены на еду выросли в небогатых регионах с невысокими доходами населения, где доля расходов семьи на продукты больше. Рост цен на продукты в регионах варьировался от 3% до 10,9%.

Регионы с наибольшим ростом цен на еду: 

  • Дагестан — на 10,85% в годовом выражении;

  • Саратовская область — на 10,2%;

  • Адыгея — на 9,7%; 

  • Рязанская область — на 9,24%; 

  • Кабардино-Балкария — на 9,06%; 

  • Хакасия — на 9,04%.

Регионы с наименьшим ростом цен: 

  • Чукотский АО — на 3%;

  • Ненецкий АО — на 4,5%; 

  • Томская область — на 4,7%; 

  • Якутия — на 5%; 

  • Камчатский край и Москва — на 5,1%. 

По данным Росстата, за первые пять недель 2021 г. средняя цена на 1 кг картофеля выросла на 40% в годовом выражении и составила 30,9 руб. Цена на 1 кг моркови за период выросла на 34%, до 37 руб., стоимость 1 кг помидор — на 20%, до 173,6 руб., стоимость огурцов — на 16%, до 175,4 руб., цена на репчатый лук увеличилась на 10% — до 27,8 руб. Стоимость 1 кг белокочанной капусты осталась на уровне 2020 года — 21,4 руб. 

Ранее по теме: Розничные цены на картофель и морковь выросли более чем на треть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных