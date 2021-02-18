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Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,5% в 2020 году

Ведомости

Реальные заработные платы населения в 2020 году выросли на 2,5%, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за январь 2021 г. 

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в 2020 г., по предварительным данным, составила 51083 руб.  - это на 6% больше чем в 2019 г. В декабре 2020 г. среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 69 278 руб., что на 9,7%, чем в декабре 2019 г., указано в информации статистического ведомства. 

Безработица в России в январе сократилась на 0,1 п.п. по сравнению с декабрем 2020 г. —  до 5,8%. Суммарная задолженность по зарплатам в России за январь увеличилась на 15% в месячном выражении, на 1 февраля она достигла 1,873 млрд руб.

Лидерами по долгам перед сотрудниками оказались обрабатывающая промышленность (36%), строительство (20,7%) и добыча полезных ископаемых (17,6%). Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки оказались на четвертом месте (7,8%). Пятерку «должников» замкнул транспорт – 5,9%. 

В конце января Росстат сообщил, что просрочка по выплате зарплат достигла минимума за восемь лет, с 2013 г. — 1,6 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2020 г. задолженность снизилась на 269,9 млн руб. (на 14,2%). Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных