Росстат сообщил о росте реальных зарплат на 2,5% в 2020 году
Реальные заработные платы населения в 2020 году выросли на 2,5%, говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за январь 2021 г.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в 2020 г., по предварительным данным, составила 51083 руб. - это на 6% больше чем в 2019 г. В декабре 2020 г. среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 69 278 руб., что на 9,7%, чем в декабре 2019 г., указано в информации статистического ведомства.
Безработица в России в январе сократилась на 0,1 п.п. по сравнению с декабрем 2020 г. — до 5,8%. Суммарная задолженность по зарплатам в России за январь увеличилась на 15% в месячном выражении, на 1 февраля она достигла 1,873 млрд руб.
Лидерами по долгам перед сотрудниками оказались обрабатывающая промышленность (36%), строительство (20,7%) и добыча полезных ископаемых (17,6%). Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, а также лесозаготовки оказались на четвертом месте (7,8%). Пятерку «должников» замкнул транспорт – 5,9%.
В конце января Росстат сообщил, что просрочка по выплате зарплат достигла минимума за восемь лет, с 2013 г. — 1,6 млрд руб. По сравнению с 1 декабря 2020 г. задолженность снизилась на 269,9 млн руб. (на 14,2%). Наибольшую часть задолженности составляет та, что была накоплена в прошлом году — 41,8% или 681,2 млн руб. Еще 348,5 млн руб. (21,4%) приходятся на 2019 г. Остальные 598,6 млн руб. — 36,8% — на более ранее время.