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Путин предостерег от декарбонизации в ущерб России

Ведомости

Декарбонизация не должна вестись в узкокорыстных экономических интересах и наносить ущерб России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобрнауки Велерием Фальковым.

«Безусловно, декарбонизация — важнейшее направление деятельности не только в мире, но и для нас тоже. Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства привел в пример ситуацию в ряде европейских стран и США, в которых из-за суровой зимы «замерзали ветряные мельницы».

«Для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии», — отметил президент, комментируя слова Фалькова о запуске пилотного проекта «карбоновых полигонов» в семи регионах России. По словам министра, там будут отрабатываться методики измерения потоков основных парниковых газов, чем сейчас уже занимается ряд стран в рамках декарбонизации своей энергетики на фоне борьбы с изменением климата.

«Важно, чтобы была собственная недискриминационная система измерения баланса парниковых газов, то есть того, как они и где выделяются и поглощаются»,— объяснил Фальков, отметив, что наличие собственной системы учета является для России вопросом «национальной безопасности».

В ноябре 2020 г. Путин в указе определил национальные цели по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. В соответствии с документом Россия должна ограничить выбросы к 2030 г. до уровня 70% по сравнению с 1990 г., обеспечив при этом устойчивый экономический рост и максимальный учет поглощающей способности лесов. Правительству также было поручено разработать стратегию низкоуглеродного развития страны и утвердить ее. По словам вице-премьера Александра Новака, документ будет готов и одобрен в течение 2021 г.

Россия подписала Парижское соглашение по климату в 2016 г. и ратифицировала в 2019 г. Присоединившиеся к нему 195 стран обязались удержать рост глобальной средней температуры ниже 2 градусов с помощью сокращения выбросов парниковых газов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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