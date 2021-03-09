Путин предостерег от декарбонизации в ущерб России

В ноябре 2020 г. Путин в указе определил национальные цели по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. В соответствии с документом Россия должна ограничить выбросы к 2030 г. до уровня 70% по сравнению с 1990 г., обеспечив при этом устойчивый экономический рост и максимальный учет поглощающей способности лесов. Правительству также было поручено разработать стратегию низкоуглеродного развития страны и утвердить ее. По словам вице-премьера Александра Новака, документ будет готов и одобрен в течение 2021 г.