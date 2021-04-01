Курс евро превысил 90 рублей

25 марта на брифинге с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым журналисты заметили, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания очередных антироссийских санкций со стороны США. В ответ на это представитель Кремля заявил, что «ничего у нас не лихорадит», хотя волатильность действительно повышенная.