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Курс евро превысил 90 рублей

Ведомости

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 руб. впервые с 25 марта, следует из данных площадки. К 19:45 мск он достиг 90,01 руб., после чего немного подешевел. К 20:10 мск валюта стоила 89,96 руб. В целом за 1 апреля евро подорожал на 1,13 руб.

Наряду с евро дорожает и доллар. К 20:10 мск его цена составила 76,37 руб. Это тоже максимальное значение с 25 марта. В ходе сегодняшних торгов стоимость этой валюты выросла на 0,62 руб.

Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло.

Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.

25 марта на брифинге с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым журналисты заметили, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания очередных антироссийских санкций со стороны США. В ответ на это представитель Кремля заявил, что «ничего у нас не лихорадит», хотя волатильность действительно повышенная.

Ранее сегодня участники соглашения ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца.

Ранее по теме: В Кремле оценили ситуацию с волатильностью курса рубля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных