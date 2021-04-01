Курс евро превысил 90 рублей
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 90 руб. впервые с 25 марта, следует из данных площадки. К 19:45 мск он достиг 90,01 руб., после чего немного подешевел. К 20:10 мск валюта стоила 89,96 руб. В целом за 1 апреля евро подорожал на 1,13 руб.
Наряду с евро дорожает и доллар. К 20:10 мск его цена составила 76,37 руб. Это тоже максимальное значение с 25 марта. В ходе сегодняшних торгов стоимость этой валюты выросла на 0,62 руб.
Рубль стал ослабевать по отношению к доллару и евро с 17 марта. Тогда президент США Джо Байден заявил, что заставит Россию ответить за вмешательство в американские выборы 2020 г., которое якобы произошло.
Накануне заявлений Байдена, 16 марта, доллар стоил 72,53 руб. Это было минимальным значением с конца июля прошлого года. Курс евро падал до 86,51 руб.
25 марта на брифинге с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым журналисты заметили, что рубль «лихорадит» на фоне ожидания очередных антироссийских санкций со стороны США. В ответ на это представитель Кремля заявил, что «ничего у нас не лихорадит», хотя волатильность действительно повышенная.
Ранее сегодня участники соглашения ОПЕК+ договорились о постепенном наращивании добычи нефти на 1,15 млн баррелей в сутки за три месяца.