Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России

Курс доллара в ходе утренних торгов 15 апреля вырос более чем на рубль на фоне сообщений о намерении США ввести новые санкции против России, следует из данных Московской биржи. В 9:56 мск максимальная цена иностранной валюты достигала 77,54 руб., а к 10:14 немного снизилась — до 76,93 руб. При этом на закрытии торгов 14 апреля доллар торговался по 75,87 руб.