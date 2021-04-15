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Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России

Ведомости

Курс доллара в ходе утренних торгов 15 апреля вырос более чем на рубль на фоне сообщений о намерении США ввести новые санкции против России, следует из данных Московской биржи. В 9:56 мск максимальная цена иностранной валюты достигала 77,54 руб., а к 10:14 немного снизилась — до 76,93 руб. При этом на закрытии торгов 14 апреля доллар торговался по 75,87 руб.

Евро также подорожал более чем на рубль. На закрытии вчерашних торгов он стоил 90,94 руб. К 10:14 мск 15 апреля его стоимость возросла до 92,12 руб.

Падение рубля началось на фоне новостей об очередных готовящихся антироссийских санкциях со стороны США. Так, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что новые ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Кроме того, Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. и взлому программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями.

13 апреля рубль впервые с 17 марта стал расти по отношению к мировым валютам после телефонного разговора разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Так, 14 апреля доллар опускался до 75,45 руб., а евро — до 90,27 руб. Это был минимальный уровень с 31 марта и 6 апреля соответственно. 

Ранее по теме: Bloomberg узнал о планах США ввести новые санкции против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных