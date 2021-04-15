Рубль упал после сообщений о новых санкциях против России
Курс доллара в ходе утренних торгов 15 апреля вырос более чем на рубль на фоне сообщений о намерении США ввести новые санкции против России, следует из данных Московской биржи. В 9:56 мск максимальная цена иностранной валюты достигала 77,54 руб., а к 10:14 немного снизилась — до 76,93 руб. При этом на закрытии торгов 14 апреля доллар торговался по 75,87 руб.
Евро также подорожал более чем на рубль. На закрытии вчерашних торгов он стоил 90,94 руб. К 10:14 мск 15 апреля его стоимость возросла до 92,12 руб.
Падение рубля началось на фоне новостей об очередных готовящихся антироссийских санкциях со стороны США. Так, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что новые ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.
Кроме того, Bloomberg сообщил, что администрация президента США Джо Байдена готова ввести санкции против российских граждан и компаний, которые якобы причастны к вмешательству в президентские выборы в США в 2020 г. и взлому программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями.
13 апреля рубль впервые с 17 марта стал расти по отношению к мировым валютам после телефонного разговора разговора Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Так, 14 апреля доллар опускался до 75,45 руб., а евро — до 90,27 руб. Это был минимальный уровень с 31 марта и 6 апреля соответственно.