В России производство молока подорожало на 18%

По данным Союзмолока, средняя стоимость сырого молока в феврале этого года составляла 29,5 руб. за 1 кг без НДС — показатель вырос на 3,6% в годовом выражении. По данным Минсельхоза на 21 апреля, отпускная цена на молоко у производителей составляла 26,6 руб. за 1 кг — на 4,1% больше, чем в апреле 2020 г.