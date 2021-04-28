Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

В России производство молока подорожало на 18%

Ведомости

Себестоимость производства молока подорожала на 18,2% в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г., сообщил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Показатель вырос из-за удорожания большинства статей расходов производителей в течение 2020 г., пояснили аналитики. Первым на это обратил внимание РБК.

Президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев заявил изданию, что себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 г. на 20-30%, в том числе из-за снижения курса рубля. В 2020 г. цены на корма для животных выросли на 30%. По словам президента агрохолдинга «Эконива» Штефана Дюрра, цена на корм выросла на 3 руб. за кг, а стоимость реализации сырого молока — на 0,5-1 руб.

Представитель Минсельхоза отметил, что производители и переработчики молока работают сейчас в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости». По его мнению, снизить стоимость кормов и издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.

По данным Союзмолока, средняя стоимость сырого молока в феврале этого года составляла 29,5 руб. за 1 кг без НДС — показатель вырос на 3,6% в годовом выражении. По данным Минсельхоза на 21 апреля, отпускная цена на молоко у производителей составляла 26,6 руб. за 1 кг — на 4,1% больше, чем в апреле 2020 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных