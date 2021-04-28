В России производство молока подорожало на 18%
Себестоимость производства молока подорожала на 18,2% в марте 2021 г. по сравнению с мартом 2020 г., сообщил Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Показатель вырос из-за удорожания большинства статей расходов производителей в течение 2020 г., пояснили аналитики. Первым на это обратил внимание РБК.
Президент агрохолдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев заявил изданию, что себестоимость производства сырого молока выросла в 2021 г. на 20-30%, в том числе из-за снижения курса рубля. В 2020 г. цены на корма для животных выросли на 30%. По словам президента агрохолдинга «Эконива» Штефана Дюрра, цена на корм выросла на 3 руб. за кг, а стоимость реализации сырого молока — на 0,5-1 руб.
Представитель Минсельхоза отметил, что производители и переработчики молока работают сейчас в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие себестоимости». По его мнению, снизить стоимость кормов и издержки производителей молока помогут таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна.
По данным Союзмолока, средняя стоимость сырого молока в феврале этого года составляла 29,5 руб. за 1 кг без НДС — показатель вырос на 3,6% в годовом выражении. По данным Минсельхоза на 21 апреля, отпускная цена на молоко у производителей составляла 26,6 руб. за 1 кг — на 4,1% больше, чем в апреле 2020 г.