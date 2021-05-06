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Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года

Ведомости

Индекс средних международных цен на основные виды продовольствия в апреле оказался на 1,7% больше, чем в марте, и на 30,8% выше показателя 2020 г. В целом цены на продовольствие в мире достигли максимума с 2014 г., сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО),

«Индекс, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на общепринятые продовольственные товары, достиг самого высокого уровня с мая 2014 года, а в номинальном выражении он на 12 процентов ниже своего исторического пика в феврале 2011 года», — говорится в сообщении ФАО. По данным организации, лидером роста цен оказался сахар (3,9%) из-за морозов во Франции и сокращении сбора сырья в Бразилии.

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле вырос на 1,8%, на мясо — на 1,7 %, на молочные продукты — на 1,2%. Зерновые также возобновили тенденцию к росту (1,2%). При этом мировое производство зерновых в 2020 г. прогнозируется на уровне 2 767 млн т (+2,1%), а мировое использование зерновых прогнозируется на уровне 2 783 млн т (+ 2,7 %), в основном за счет спроса на фуражное зерно в США и Китае.

Россия готова помочь мировому рынку продовольствия

В преодолении глобальных последствий пандемии страна может сыграть стратегическую роль

В феврале президент России Владимир Путин заявил об ухудшении ситуации на мировом рынке продовольствия в связи с последствиями пандемии коронавируса. До этого, в связи с ростом цен на основные продовольственные товары в России, правительство приняло меры по их сдерживанию и регулированию на основе соглашений с производителями и ритейлерами.

Кроме того, были введены временные ограничения на экспорт зерновых. В частности, правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола в период с 5 июня по 31 августа. Также правительство планирует введение с сентября запретительных пошлин на подсолнечник из-за нехватки сырья для производства масла в России.

В то же время Россия в 2020 г. поставила на экспорт рекордные 79 млн т сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд по данным федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза. Это рекордное значение в новейшей истории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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