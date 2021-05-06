Мировые цены на продовольствие в апреле достигли максимального значения с 2014 года

Индекс цен на растительное масло ФАО в апреле вырос на 1,8%, на мясо — на 1,7 %, на молочные продукты — на 1,2%. Зерновые также возобновили тенденцию к росту (1,2%). При этом мировое производство зерновых в 2020 г. прогнозируется на уровне 2 767 млн т (+2,1%), а мировое использование зерновых прогнозируется на уровне 2 783 млн т (+ 2,7 %), в основном за счет спроса на фуражное зерно в США и Китае.