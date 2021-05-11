Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России
По его мнению, новые запасы можно прирастить за счет увеличения геологоразведки в труднодоступных районах. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. — РБК), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — добавил Козлов.
Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова сообщила, что средняя экспортная цена на газ при поставках в Европу в 2021 г. будет находиться в диапазоне $200-206 за 1000 кубометров.
Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 г. снизилась на 8,6% до 512,68 млн т. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), сообщал ТАСС. В 2019 г. Россия побила постсоветский рекорд, достигнув добычи 568 млн т нефти и конденсата. Добыча газа в прошлом году составила 692,33 млрд куб. м, писало агентство «Прайм».