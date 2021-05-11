Глава Минприроды оценил запасы нефти и газа в России

По его мнению, новые запасы можно прирастить за счет увеличения геологоразведки в труднодоступных районах. «Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются. — РБК), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах», — добавил Козлов.