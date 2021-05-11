Погрузка на сети РЖД за четыре месяца выросла на 1,8%

По данным компании, за четыре месяца 2021 г. погрузка каменного угля (самого массового вида грузов) увеличилась на 7,3% по сравнению с таким же периодом 2020 г. и составила 123,3 млн т. По коксу данный показатель достиг 3,7 млн т (+3,5%), лома черных металлов — 4,7 млн т (+22,9%), химических и минеральных удобрений — 21,8 млн т (+6%), цемента — 6,8 млн т (+5,3%), лесных грузов — 14,3 млн т (+1,8%), зерна — 9,3 млн т (+15,1%), , руды цветной и серного сырья — 6,4 млн т (+1,2%), , промышленного сырья и формовочных материалов — 10,5 млн т (+6,2%), остальных грузов, в том числе грузов в контейнерах — 35 млн т (+5,1%).