Погрузка на сети РЖД за четыре месяца выросла на 1,8%
В сообщении говорится, что в апреле 2021 г. погрузка выросла на 6,9% по сравнению с апрелем 2020 г. — показатель составил 107,8 млн т — это максимальный рост с начала года.
Грузооборот с начала 2021 г. составил 860,1 млрд тарифных тонно-км (+3,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1087,4 млрд тонно-км (+3,2%).
Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% вырос грузооборот за апрель 2021 г. — он составил 225,2 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот за это же время увеличился на 6,9% и составил 282,4 млрд тонно-км.
По данным компании, за четыре месяца 2021 г. погрузка каменного угля (самого массового вида грузов) увеличилась на 7,3% по сравнению с таким же периодом 2020 г. и составила 123,3 млн т. По коксу данный показатель достиг 3,7 млн т (+3,5%), лома черных металлов — 4,7 млн т (+22,9%), химических и минеральных удобрений — 21,8 млн т (+6%), цемента — 6,8 млн т (+5,3%), лесных грузов — 14,3 млн т (+1,8%), зерна — 9,3 млн т (+15,1%), , руды цветной и серного сырья — 6,4 млн т (+1,2%), , промышленного сырья и формовочных материалов — 10,5 млн т (+6,2%), остальных грузов, в том числе грузов в контейнерах — 35 млн т (+5,1%).
Наблюдается снижение по перевозке нефти и нефтепродуктов — 72,2 млн т (-4,7%), руды железной и марганцевой — 38,9 млн т (-1,1%), черных металлов — 22,9 млн т (-2,5%), строительных грузов — 37 млн т (-6,4%), химикатов и соды — 8,1 млн т (-3,8%).
В 2020 г. погрузка на сети РЖД составляла 1,2 млрд т, что на 2,7% меньше, чем за 2019 г.