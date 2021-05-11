Госдума проголосовала за денонсацию налогового соглашения с Нидерландами
Госдума проголосовала за денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения (СОИДН) между Российской Федерацией и Нидерландами, говорится в сообщении нижней палаты парламента. Законопроект о денонсации был внесен правительством в Госдуму в апреле.
По условиям соглашения, правительство России предлагает уведомить нидерландскую сторону о денонсации соглашения до 30 июня 2021 г. и денонсировать его 1 января 2022 г.
«Российская сторона предложила нидерландской стороне условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой», — говорится в пояснительной записке к проекту закона. «Королевство Нидерландов не согласилось с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам», — отмечается в документе.
СОИДН между Россией и Нидерландами было подписано в 1996 г. и действует в отношении налогов по всем видам доходов, а не только процентов и дивидендов.
Минфин России в августе 2020 г. предложил Нидерландам пересмотреть СОИДН, увеличив ставку налога на вывод капитала в той или иной форме с 5 до 15%. В феврале этого года Амстердам выражал готовность подписать новый договор, если в него войдут льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию, однако сторонам не удалось достичь договоренности.
В марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что потребовало корректировки соответствующих соглашений с рядом государств. Пересмотру уже подверглись подобные договоренности с Кипром, Мальтой и некоторыми другими государствами — всего 34 странами. Переговоры также ведутся со Швейцарией, Гонконгом и Сингапуром.