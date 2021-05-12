Мишустин оценил последствия пандемии для промышленности России
Отрасли промышленности в России удалось избежать критического падения на фоне пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления с годовым отчетом о работе правительства в Госдуме.
«По объективным причинам темпы роста промышленности не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать», — сказал он.
Мишустин отметил, что промышленность оперативно отреагировала на потребность населения в средствах индивидуальной защиты, антисептических средствах и прочих необходимых товаров. Так, предприятия быстро развернули производственные мощности «практически в ручном режиме», отметил глава кабмина.
Что касается российской обрабатывающей промышленности, то она пострадала от пандемии и ее последствий меньше европейской, добавил он. «В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние 25 лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое», — заявил Мишустин. В итоге сектору удалось избежать падения и остаться на уровне 2019 г.
Еще ряд отраслей продемонстрировал устойчивый рост, заявил премьер-министр. Безусловными лидерами он назвал фармацевтические, текстильные и химические предприятия.