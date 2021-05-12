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Мишустин оценил последствия пандемии для промышленности России

Ведомости

Отрасли промышленности в России удалось избежать критического падения на фоне пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе выступления с годовым отчетом о работе правительства в Госдуме.

«По объективным причинам темпы роста промышленности не могли сохраниться на уровне предыдущего года. Но благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать», — сказал он.

Мишустин отметил, что промышленность оперативно отреагировала на потребность населения в средствах индивидуальной защиты, антисептических средствах и прочих необходимых товаров. Так, предприятия быстро развернули производственные мощности «практически в ручном режиме», отметил глава кабмина.

Что касается российской обрабатывающей промышленности, то она пострадала от пандемии и ее последствий меньше европейской, добавил он. «В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние 25 лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое», — заявил Мишустин. В итоге сектору удалось избежать падения и остаться на уровне 2019 г.

Еще ряд отраслей продемонстрировал устойчивый рост, заявил премьер-министр. Безусловными лидерами он назвал фармацевтические, текстильные и химические предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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