Мишустин оценил последствия пандемии для промышленности России

Что касается российской обрабатывающей промышленности, то она пострадала от пандемии и ее последствий меньше европейской, добавил он. «В апреле вся европейская промышленность показала самые низкие результаты за последние 25 лет. В нашей стране этот спад не превысил 8% и уже к июню сократился вдвое», — заявил Мишустин. В итоге сектору удалось избежать падения и остаться на уровне 2019 г.