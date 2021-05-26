Белоруссия может ограничить для стран Запада транзит через республику

Правительство отдает себе отчет в том, что санкции не будут безболезненными, «но суверенитет и независимость никогда не давались легко», отметил он. Головченко напомнил, что после неудачи в попытках «уличного блицкрига» Запад попытался разрушить финансовую систему Белоруссии. После того, как эта операция «с треском провалилась», западные страны решили «форсировать санкционный удар». «На этот раз мишенью должны стать белорусские предприятия», — подчеркнул глава правительства.