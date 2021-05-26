Белоруссия может ограничить для стран Запада транзит через республику
Правительство Белоруссии подготовило комплекс ответных мер на западные санкции, заявил премьер-министр Роман Головченко в ходе встречи президента республики Александра Лукашенко с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, передает «БелТА».
«Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством», — сказал Головченко. Он не раскрыл весь перечень, но сообщил, что он будет включать от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Готовящиеся меры будут «весьма болезненными» для стран, «занявших откровенно враждебную позицию» по отношению к Белоруссии, заверил премьер.
Правительство отдает себе отчет в том, что санкции не будут безболезненными, «но суверенитет и независимость никогда не давались легко», отметил он. Головченко напомнил, что после неудачи в попытках «уличного блицкрига» Запад попытался разрушить финансовую систему Белоруссии. После того, как эта операция «с треском провалилась», западные страны решили «форсировать санкционный удар». «На этот раз мишенью должны стать белорусские предприятия», — подчеркнул глава правительства.
Ранее Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Они были введены после непризнания США, Великобританией и странами Евросоюза результатов президентских выборов в республике.
В конце апреля Белоруссия ввела запрет на ввоз и реализацию товаров ряда компаний зарубежных государств, которые ранее ввели в отношении белорусских юридических и физических лиц ограничительные меры. В список запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и другими.