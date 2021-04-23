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Белоруссия запретила ввоз продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf

Ведомости

Белоруссия вводит запрет на ввоз и реализацию товаров ряда компаний зарубежных государств, которые ранее ввели в отношении белорусских юридических и физических лиц ограничительные меры, сообщается на сайте белорусского правительства.

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято на основании указа президента и закреплено соответствующим постановлением Совета министров Белоруссии от 23 апреля.

В список запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и другими.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Ограничительные меры были введены после непризнания результатов голосования на выборах президента Белоруссии со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

Ранее по теме: Лукашенко подписал указ об ответных санкциях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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