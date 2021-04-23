Белоруссия запретила ввоз продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Ограничительные меры были введены после непризнания результатов голосования на выборах президента Белоруссии со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.