Белоруссия запретила ввоз продукции Skoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf
Белоруссия вводит запрет на ввоз и реализацию товаров ряда компаний зарубежных государств, которые ранее ввели в отношении белорусских юридических и физических лиц ограничительные меры, сообщается на сайте белорусского правительства.
«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории республики Беларусь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято на основании указа президента и закреплено соответствующим постановлением Совета министров Белоруссии от 23 апреля.
В список запрещенных товаров внесена продукция групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, которая владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast и другими.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии. Ограничительные меры были введены после непризнания результатов голосования на выборах президента Белоруссии со стороны США, Великобритании и стран Евросоюза. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.