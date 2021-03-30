Лукашенко подписал указ об ответных санкциях

Помимо оппозиционных сил, результаты голосования не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к нему учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.