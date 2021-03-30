Лукашенко подписал указ об ответных санкциях
Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии, сообщает пресс-служба главы государства.
«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
Формированием конкретного перечня товаров, работ, услуг, а также при необходимости иностранных юридических и физических лиц, займется Совет министров Белоруссии.
9 августа прошлого года на президентских выборах в республике, согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты выборов не признала, считая, что в действительности победила Тихановская.
Помимо оппозиционных сил, результаты голосования не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к нему учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.