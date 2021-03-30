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Лукашенко подписал указ об ответных санкциях

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ограничительных мер в отношении стран, которые ввели санкции против Белоруссии, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Формированием конкретного перечня товаров, работ, услуг, а также при необходимости иностранных юридических и физических лиц, займется Совет министров Белоруссии.

9 августа прошлого года на президентских выборах в республике, согласно официальной статистике ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан страны. Еще 10,09% поддержали Светлану Тихановскую. Оппозиция результаты выборов не признала, считая, что в действительности победила Тихановская.

Помимо оппозиционных сил, результаты голосования не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Они ввели против белорусских должностных лиц, включая Лукашенко, а также близких к нему учреждений и бизнесов, санкции. Россия, Китай и ряд других стран признали итоги выборов.

Ранее по теме: Евросоюз на год продлил санкции против Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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