Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных

45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.



Однако большинство россиян выступили за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Такое мнение высказали 83% опрошенных. Еще 13% поддерживают одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.