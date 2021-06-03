Россияне согласились оплачивать более высокими налогами поддержку бедных
Большая часть россиян согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, следует из данных опроса ВЦИОМ (есть у РБК). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
Поддержка бедных включает большое число бесплатных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, образования и безопасности, говорится в исследовании. Как следует из результатов опроса, такой вариант выбрали 54% россиян. В основном это люди в возрасте 60 лет и старше. Еще 28% считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.
45% россиян предпочитают платить больше налогов, если это обеспечит им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Однако 33% хотели бы платить меньше налогов, отдавая себе отчет в том, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.
Однако большинство россиян выступили за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Такое мнение высказали 83% опрошенных. Еще 13% поддерживают одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода.
Другой проведенный ВЦИОМ опрос показал, что больше трети жителей России – 36% — назвали действующие налоги чрезмерными. При этом Минфин назвал налоги в России одними из самых низких в мире. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13% и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%, заявили в ведомстве.