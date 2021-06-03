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Чубайс назвал способ сохранения Россией статуса великой энергодержавы

Ведомости

Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, заявил спецпредставитель российского президента  по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на ПМЭФ-2021.

«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — считает он (цитата по ТАСС).

По мнению Чубайса, у России «фантастическое преимущество» в этой сфере, недосягаемое для остальных стран, поэтому необходимо «вцепиться в него зубами». Спецпредставитель президента России также обратил внимание на то, что отечественная ГТС без глубокой модернизации способна как минимум 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода.

Ранее в мае Чубайс сравнил развитие водородной энергетики в России с индустриализацией страны в прошлом.

Ранее по теме: «Газпром» задумался о поставках водорода в Японию, Китай и Южную Корею

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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