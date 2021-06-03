Чубайс назвал способ сохранения Россией статуса великой энергодержавы

По мнению Чубайса, у России «фантастическое преимущество» в этой сфере, недосягаемое для остальных стран, поэтому необходимо «вцепиться в него зубами». Спецпредставитель президента России также обратил внимание на то, что отечественная ГТС без глубокой модернизации способна как минимум 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода.