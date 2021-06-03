Чубайс назвал способ сохранения Россией статуса великой энергодержавы
Россия может сохранить статус великой энергетической державы благодаря экспорту водорода, заявил спецпредставитель российского президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на ПМЭФ-2021.
«То, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает Россия по углеводороду. Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — считает он (цитата по ТАСС).
По мнению Чубайса, у России «фантастическое преимущество» в этой сфере, недосягаемое для остальных стран, поэтому необходимо «вцепиться в него зубами». Спецпредставитель президента России также обратил внимание на то, что отечественная ГТС без глубокой модернизации способна как минимум 10% пропускных мощностей использовать для транспорта водорода.
Ранее в мае Чубайс сравнил развитие водородной энергетики в России с индустриализацией страны в прошлом.