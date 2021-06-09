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Правительство допустило утрату Россией первенства по экспорту газа

Ведомости

Правительство России допустило, что страна может потерять первое место в мире по объему экспорта газа в 2024 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на план мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 г.

В плане говорится, что в ближайшие два года Россия сохранит лидерство по поставкам газа на мировой рынок. Однако в 2024 г. Россия может спуститься на вторую строчку.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует увеличить объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы занять 20% мирового рынка СПГ. На развитие инфраструктуры для увеличения экспорта правительство выделит более 21 млрд руб.

Европа является основным рынком сбыта российского газа. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия поставила около 261 млрд куб. м газа. Второй по величине импортер газа из России – Катар (143 млрд куб. м), третий – США (132 млрд куб. м). На четвертом месте – Норвегия (111 млрд куб. м), на пятом – Австралия (100 млрд куб. м).

Ранее по теме: Доля России на мировом рынке СПГ может вырасти до 20%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных