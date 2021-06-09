Правительство допустило утрату Россией первенства по экспорту газа

Европа является основным рынком сбыта российского газа. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия поставила около 261 млрд куб. м газа. Второй по величине импортер газа из России – Катар (143 млрд куб. м), третий – США (132 млрд куб. м). На четвертом месте – Норвегия (111 млрд куб. м), на пятом – Австралия (100 млрд куб. м).