Правительство допустило утрату Россией первенства по экспорту газа
Правительство России допустило, что страна может потерять первое место в мире по объему экспорта газа в 2024 г., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на план мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 г.
В плане говорится, что в ближайшие два года Россия сохранит лидерство по поставкам газа на мировой рынок. Однако в 2024 г. Россия может спуститься на вторую строчку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство планирует увеличить объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы занять 20% мирового рынка СПГ. На развитие инфраструктуры для увеличения экспорта правительство выделит более 21 млрд руб.
Европа является основным рынком сбыта российского газа. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия поставила около 261 млрд куб. м газа. Второй по величине импортер газа из России – Катар (143 млрд куб. м), третий – США (132 млрд куб. м). На четвертом месте – Норвегия (111 млрд куб. м), на пятом – Австралия (100 млрд куб. м).