Путин выразил надежду на снижение инфляции до 5% по итогам года

«Рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели, к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что уровня 5% мы сможем, до этого уровня мы сможем добраться», – сказал Путин. Он отметил, что в настоящее время инфляция поднялась до 5,9%. «И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике», – объяснил президент.