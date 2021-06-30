Путин выразил надежду на снижение инфляции до 5% по итогам года
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выразил надежду на то, что инфляция в стране по итогам года составит 5%. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели, к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что уровня 5% мы сможем, до этого уровня мы сможем добраться», – сказал Путин. Он отметил, что в настоящее время инфляция поднялась до 5,9%. «И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике», – объяснил президент.
В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6% и составила 6,02%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.