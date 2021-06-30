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Путин выразил надежду на снижение инфляции до 5% по итогам года

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии выразил надежду на то, что инфляция в стране по итогам года составит 5%. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели, к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но думаю, что уровня 5% мы сможем, до этого уровня мы сможем добраться», – сказал Путин. Он отметил, что в настоящее время инфляция поднялась до 5,9%. «И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку для того, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике», – объяснил президент.

В мае годовая инфляция в России впервые с октября 2016 г. превысила 6% и составила 6,02%. При этом целевая инфляция, установленная Банком России, составляет 4%. Этот порог она превысила в ноябре прошлого года, а по итогам 2020 г. составила 4,9%. В дальнейшем темпы роста цен продолжили ускоряться. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных