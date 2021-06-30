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Путин допустил перенос части офисов крупных компаний и федеральных ведомств в Сибирь

Ведомости

Полный перенос правительства России в Сибирь не решит проблем макрорегиона. Однако часть федеральных ведомств, равно как и офисы крупных компаний, сейчас платящих налоги в Москве, можно туда перенести. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках «прямой линии», отвечая на жалобы жителей Омска на экологию.

Путин сказал, что слышал о предложении перевести федеральное правительство в Омск, но «это не решит проблему», в частности, тяжелой экологической ситуации в крупных сибирских городах. «На самом деле, я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или, как минимум, переводить туда те крупные наши компании, их головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема», — сказал президент.

Перенести столицу из Москвы за Урал неоднократно предлагал ряд экспертов, политиков, предпринимателей, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска. В 2014 г. он выступил с соответствующей инициативой, заявив, что это освободит Сибирь от «излишней централизации и коррумпированности». В 2017 г. с предложением перенести столицу за Урал выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин отвечал на эти предложения тем, что эта идея обойдется в триллионы рублей, также она «сошлет» федеральных чиновников за тысячи километров от европейской части России, где проживает большинство россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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