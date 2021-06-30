Путин допустил перенос части офисов крупных компаний и федеральных ведомств в Сибирь

Путин сказал, что слышал о предложении перевести федеральное правительство в Омск, но «это не решит проблему», в частности, тяжелой экологической ситуации в крупных сибирских городах. «На самом деле, я-то считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или, как минимум, переводить туда те крупные наши компании, их головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве. Но это отдельная тема», — сказал президент.