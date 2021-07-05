Минфин решил резко нарастить объем покупки валюты

В январе этого года Минфин впервые с марта 2020 г. возобновил покупку валюты по бюджетному правилу. Тогда ее объем составил 106,3 млрд руб., или 7,1 млрд руб. в день. В феврале ежедневный показатель сложился на уровне 2,4 млрд руб., в марте — 6,7 млрд руб., в апреле — 8,4 млрд руб., а в мае — 6,5 млрд руб.