Минфин решил резко нарастить объем покупки валюты
Министерство финансов России в период с 7 июля по 5 августа направит на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 296 млрд руб. после 220,9 млрд руб. месяцем ранее, сообщила пресс-служба ведомства.
Таким образом, ежедневный объем приобретения валюты составит в эквиваленте 13,5 млрд руб., тогда как в июне он был 10,5 млрд руб. Новые значения являются рекордными за весь 2021 г.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, который формируется за счет превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, в июле составит 242 млрд руб., спрогнозировали в Минфине. В июне же отклонение полученных доходов от ожидаемого объема составило 54,1 млрд руб.
В январе этого года Минфин впервые с марта 2020 г. возобновил покупку валюты по бюджетному правилу. Тогда ее объем составил 106,3 млрд руб., или 7,1 млрд руб. в день. В феврале ежедневный показатель сложился на уровне 2,4 млрд руб., в марте — 6,7 млрд руб., в апреле — 8,4 млрд руб., а в мае — 6,5 млрд руб.
В рамках бюджетного правила Минфин покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в казну при высокой цене нефти, и направляет эти средства в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Сейчас цена отсечения составляет $42,4 за баррель.
К 14:20 мск стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent составила $76,48 за баррель, следует из данных биржи ICE. Порог в $76 показатель преодолел 23 июня впервые с октября 2018 г.
Объем ФНБ на 1 июня составил 13,938 трлн руб., что эквивалентно $189,4 млрд. В целом это 12,1% ВВП России, прогнозируемого на 2021 г.