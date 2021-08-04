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Путин обсудил с главой «Росатома» развитие ядерного оружейного комплекса

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым развитие отечественного ядерного оружейного комплекса, передает пресс-служба Кремля.

«Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз», — сказал Путин, обращаясь к Лихачеву в ходе рабочей встречи. Президент также поинтересовался у главы «Росатома» ситуацией в компании, диверсификацией в сфере оборонно-промышленного комплекса и состоянием российского атомного ледокольного флота.

Отвечая на последний вопрос, Лихачев заметил, что флот находится в «образцовом состоянии». «Вообще все проекты на Северном морском пути развиваются, может быть, даже более высокими темпами, чем мы планировали», – рассказал он.

Ранее Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны. При этом он отметил, что применение ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности». По словам президента, Россия будет и дальше поддерживать ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности. 

Ранее по теме: Путин назвал применение Россией ядерного оружия крайней мерой
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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