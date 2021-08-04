Путин обсудил с главой «Росатома» развитие ядерного оружейного комплекса

«Про развитие ядерного оружейного комплекса мы с вами поговорим с глазу на глаз», — сказал Путин, обращаясь к Лихачеву в ходе рабочей встречи. Президент также поинтересовался у главы «Росатома» ситуацией в компании, диверсификацией в сфере оборонно-промышленного комплекса и состоянием российского атомного ледокольного флота.