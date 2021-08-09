Минфин: расходы на нацпроекты исполнены на 50,4%

Минфин должен вы­явить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения в 2021 г., с целью их дальнейшей оптимизации. Кроме этого ведомству совместно с Минэкономразвития поручено предложить приоритетные направления бюджетных трат и возможности для сокращения госпрограмм с учетом эффективности их реализации в 2020 г. и первой половине 2021 г. Высвобождение средств с неэффективных проектов может потребоваться в том числе на дополнительные расходы бюджета в следующие три года.