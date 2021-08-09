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Минфин: расходы на нацпроекты исполнены на 50,4%

Ведомости

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 г., по предварительным данным, составили 1,2 трлн руб., сообщил Минфин. Общая сумма трат, предусмотренная в этом году на нацпроекты, — менее 2,4 трлн руб. Уровень освоения, таким образом, превысил 50% от годового плана.

Лидерами по освоению средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (освоено 184 млрд руб. или 72,1% от плана), «Демография» (502 млрд или 66%) и «Производительность труда» (2,9 млрд или 57,9%). Наиболее низкий уровень реализации зафиксирован у «Экологии» (21,3 млрд или 26,1%), Образования» (40,3 или 25,5%) и «Цифровой экономики» (26 млрд или 16,7%). Последний нацпроект уже традиционно попадает в антилидеры по исполнению. Впрочем, освоение средств резко ускоряется к концу года, когда стартует сезон основных платежей по госконтрактам.

Минфин должен вы­явить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения в 2021 г., с целью их дальнейшей оптимизации. Кроме этого ведомству совместно с Минэкономразвития поручено предложить приоритетные направления бюджетных трат и возможности для сокращения госпрограмм с учетом эффективности их реализации в 2020 г. и первой половине 2021 г. Высвобождение средств с неэффективных проектов может потребоваться в том числе на дополнительные расходы бюджета в следующие три года.

Ранее по теме: Минфину поручено определить проекты с низкой вероятностью исполнения
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных