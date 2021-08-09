Минфин: расходы на нацпроекты исполнены на 50,4%
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 августа 2021 г., по предварительным данным, составили 1,2 трлн руб., сообщил Минфин. Общая сумма трат, предусмотренная в этом году на нацпроекты, — менее 2,4 трлн руб. Уровень освоения, таким образом, превысил 50% от годового плана.
Лидерами по освоению средств за семь месяцев стали нацпроекты «Здравоохранение» (освоено 184 млрд руб. или 72,1% от плана), «Демография» (502 млрд или 66%) и «Производительность труда» (2,9 млрд или 57,9%). Наиболее низкий уровень реализации зафиксирован у «Экологии» (21,3 млрд или 26,1%), Образования» (40,3 или 25,5%) и «Цифровой экономики» (26 млрд или 16,7%). Последний нацпроект уже традиционно попадает в антилидеры по исполнению. Впрочем, освоение средств резко ускоряется к концу года, когда стартует сезон основных платежей по госконтрактам.
Минфин должен выявить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения в 2021 г., с целью их дальнейшей оптимизации. Кроме этого ведомству совместно с Минэкономразвития поручено предложить приоритетные направления бюджетных трат и возможности для сокращения госпрограмм с учетом эффективности их реализации в 2020 г. и первой половине 2021 г. Высвобождение средств с неэффективных проектов может потребоваться в том числе на дополнительные расходы бюджета в следующие три года.