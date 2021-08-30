Более 1,5 трлн рублей направят из ФНБ на поддержку экономики за четыре года
Более 1,5 трлн руб. будет направлено на поддержку российской экономики из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за четыре года, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Договорились, что за четыре года, включая этот год, более 1,5 трлн руб. будет направлено из средств Фонда национального благосостояния на поддержку экономики, потому что это крупные проекты, инфраструктурные проекты, которые создают основу для экономического развития», – сказал Силуанов, отметив, что в первую очередь речь идет о развитии дорожной инфраструктуры и других проектах по стимулированию развития отраслей.
Министр рассказал, что экономика развивается более высокими темпами, чем ранее планировалось. Дополнительные доходы российского бюджета в этом году составят около 1,6 – 1,7 трлн руб.
В июле президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика в целом преодолела последствия пандемии коронавируса. Президент напомнил, что в России реализован комплекс мер, направленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям. Их реализация позволяет «уже в текущем году уверенно выходить на положительную динамику роста».