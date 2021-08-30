Более 1,5 трлн рублей направят из ФНБ на поддержку экономики за четыре года

«Договорились, что за четыре года, включая этот год, более 1,5 трлн руб. будет направлено из средств Фонда национального благосостояния на поддержку экономики, потому что это крупные проекты, инфраструктурные проекты, которые создают основу для экономического развития», – сказал Силуанов, отметив, что в первую очередь речь идет о развитии дорожной инфраструктуры и других проектах по стимулированию развития отраслей.