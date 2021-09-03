Путин поручил проработать вопрос создания строительного кластера в Хабаровском крае

По словам Путина, одной из острых проблем Дальнего Востока является дефицит строительных материалов. «Очень много приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае», — сказал Путин.