Путин поручил проработать вопрос создания строительного кластера в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, который будет закрывать потребности всего Дальнего Востока в стройматериалах. Трансляцию выступления показал телеканал «Россия 24».
По словам Путина, одной из острых проблем Дальнего Востока является дефицит строительных материалов. «Очень много приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае», — сказал Путин.
Президент уточнил, что кластер будет располагать производственной, ресурсной и кадровой базой. Он будет работать на потребности всего Дальнего Востока, подчеркнул президент. «Я прошу правительство РФ совместно с нашими ведущими компаниями, это РЖД, Росавтодор и другими крупнейшими строительными компаниями, подготовить предложения на этот счет». «Они уже есть, нужно их быстрее доработать и внедрять», — добавил Путин. Кроме того, президент поручил проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке.