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Путин поручил проработать вопрос создания строительного кластера в Хабаровском крае

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, который будет закрывать потребности всего Дальнего Востока в стройматериалах. Трансляцию выступления показал телеканал «Россия 24».

По словам Путина, одной из острых проблем Дальнего Востока является дефицит строительных материалов. «Очень много приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке. В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском крае», — сказал Путин.

Президент уточнил, что кластер будет располагать производственной, ресурсной и кадровой базой. Он будет работать на потребности всего Дальнего Востока, подчеркнул президент. «Я прошу правительство РФ совместно с нашими ведущими компаниями, это РЖД, Росавтодор и другими крупнейшими строительными компаниями, подготовить предложения на этот счет». «Они уже есть, нужно их быстрее доработать и внедрять», — добавил Путин. Кроме того, президент поручил проработать дополнительные решения по стимулированию строительства жилья на Дальнем Востоке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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