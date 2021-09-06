Власти Японии прокомментировали планы ввести на Курилах особый налоговый режим

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что для бизнеса, который ведет свою деятельность на Курильских островах, будут отменены все основные налоги на 10 лет. Будут отменены налоги на прибыль, имущество, землю и транспорт. Размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%. Кроме того, на всей территории Курил введут режим свободной таможенной зоны. Вдобавок там не будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС), пока товар не покинет территорию островов.