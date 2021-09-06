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Власти Японии прокомментировали планы ввести на Курилах особый налоговый режим

Ведомости

Особый налоговый режим, который власти России планируют ввести на Курильских островах, противоречит позиции властей Японии по этим территориям, заявил генсек правительства страны Кацунобу Като на пресс-конференции в Токио.

«Это противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам [так здесь называют российские южные Курильские острова], а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договоренностей на высшем уровне», — заявил Като (цитата по ТАСС). Он назвал подобные заявления «прискорбными».

3 сентября, по словам генсека, правительство Японии сделало представление российским властям. В Токио заявили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления юридической позиции Японии. Генсек отметил, что японские власти готовы продолжать обсуждение с Москвой совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил, если это не будет противоречить юридической позиции Японии.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что для бизнеса, который ведет свою деятельность на Курильских островах, будут отменены все основные налоги на 10 лет. Будут отменены налоги на прибыль, имущество, землю и транспорт. Размер страховых взносов на 10 лет снизят с действующих примерно 30% до 7,6%. Кроме того, на всей территории Курил введут режим свободной таможенной зоны. Вдобавок там не будет взиматься налог на добавленную стоимость (НДС), пока товар не покинет территорию островов. 

В конце июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские власти обсуждают возможность введения режима свободной таможенной зоны на Курильских островах, а также освобождение инвесторов на Курилах от части налогов, в том числе налога на прибыль, добавленную стоимость, имущество, землю и транспорт. Этому предшествовало заявление Путина, анонсировавшего «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. Президент России Владимир Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом.

Ранее по теме: Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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