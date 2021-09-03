Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией
Президент России Владимир Путин охарактеризовал как нонсенс отсутствие мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны. Об этом глава российского государства сказал в рамках Восточного экономического форума.
«Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс, тем более что и Россия, и Япония заинтересованы в полной абсолютной нормализации наших отношений. Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества», — сказал Путин.
Он напомнил, что Москва всегда призывала к уважению закрепленных в международных документах результатов Второй мировой войны и никогда не отказывалась от диалога по мирному договору. «Мы договорились с прежним премьер-министром (Японии Синдзо Абэ. — Прим. ред.) о том, что готовы выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов. Но наши японские партнеры постоянно меняли свою позицию», — подчеркнул президент.
По словам Путина, при разговорах о мирном договоре необходимо обеспечить и мирное будущее. Москва обозначила перед японской стороной вопрос гарантий, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и ракетных ударных систем вблизи российских границ. Токио, как отметил российский лидер, на этот вопрос пока не ответил.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.