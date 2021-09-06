Ввоз иностранного вина в Россию вырос с начала года на четверть
Объем импорта зарубежного вина в Россию в январе-июле текущего года вырос на 24,82% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. — до 18,87 млн декалитров (дал; 10 литров. — Прим. ред.), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию Минсельхоза. Основными поставщиками данного вида продукции в страну являются Испания, Грузия, Франция, Италия и Португалия.
В то же время объем производства российских вин за семь месяцев упал в годовом выражении почти на 12% и составил 31,72 млн дал. Так, на 28,46% сократился выпуск игристых вин (до 4,61 млн дал), на 20,12% (до 6,2 млн дал) — фруктовых, на 22,18% (до 3,61 млн дал) — винных напитков. Небольшой рост показало производство тихих вин — 2,57% (до 17,16 млн дал). Продажи отечественных напитков снизились на 7,92% — до 45,98 млн дал.
В Минсельхозе объяснили рост импорта эффектом низкой базы. Так, в прошлом году поставки напитка в Россию были ограничены из-за мер, реализованных в связи с пандемией коронавируса. Если же сравнивать текущие показатели с январем-июлем 2019 г., когда в страну ввезли 22 млн дал вина, можно увидеть отрицательную динамику, указали в министерстве.
Президент Simple Group Максим Каширин отметил, что сейчас в России наблюдается естественное восстановление импорта после пандемии. В Beluga Group пояснили, что в 2021 г. импортеры решили оперативно нарастить поставки вина в Россию из-за нового закона страны, который уточняет отдельные винные термины и положения и из-за которых у поставщиков могли потребовать повторного прохождения сертификации.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, в свою очередь, объяснил падение производства российского вина эффектом высокой базы 2020 г. Дело в том, что тогда виноделы «активно работали на склад», чтобы успеть до вступления в силу закона «О виноделии» в прошлом июне, который разрешает называть вином только продукцию из российского винограда. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уточнил, что виноград растет примерно пять лет, так что предприятия не могут резко нарастить объемы выпуска напитков.