Ввоз иностранного вина в Россию вырос с начала года на четверть

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев, в свою очередь, объяснил падение производства российского вина эффектом высокой базы 2020 г. Дело в том, что тогда виноделы «активно работали на склад», чтобы успеть до вступления в силу закона «О виноделии» в прошлом июне, который разрешает называть вином только продукцию из российского винограда. Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уточнил, что виноград растет примерно пять лет, так что предприятия не могут резко нарастить объемы выпуска напитков.