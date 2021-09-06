Объем ФНБ вырос почти на 260 млрд рублей за месяц
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России к 1 сентября превысил 14 трлн руб., увеличившись на 259,9 млрд руб. по сравнению с прошлым месяцем, сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«По состоянию на 1 сентября 2021 г. объем ФНБ составил 14 016 994,0 млн рублей или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 190 514,6 млн долл. США», — говорится в сообщении.
К 1 августа объем ФНБ составил 13,757 трлн руб., или 11,9% прогнозируемого на текущий год ВВП. Тогда за месяц он увеличился на 182 млрд руб.
На данный момент на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено почти 38,6 млрд евро, 4,2 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд японских иен, 226,6 млрд китайских юаней, 257,7 млн руб., а также 405 708,4 кг золота в обезличенной форме. Еще 532 млрд руб. размещено на депозитах в ВЭБ.РФ.
30 августа министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что экономика страны восстанавливается более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Дополнительные доходы российского бюджета в этом году составят около 1,6–1,7 трлн руб. При этом за четыре года свыше 1,5 трлн руб. направят из ФНБ на поддержку экономики.