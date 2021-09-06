Объем ФНБ вырос почти на 260 млрд рублей за месяц

30 августа министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что экономика страны восстанавливается более высокими темпами, чем ожидалось ранее. Дополнительные доходы российского бюджета в этом году составят около 1,6–1,7 трлн руб. При этом за четыре года свыше 1,5 трлн руб. направят из ФНБ на поддержку экономики.