Три российских порта открыли для транзита санкционной продукции
Три российских морских порта — в Санкт-Петербурге, Находке и Владивостоке — открыли для транзита по территории страны санкционной продукции, сообщили в Центре развития цифровых платформ.
«С 6 сентября через Большой порт Санкт-Петербурга, порт Восточный и Владивостокский морской торговый порт возможен ввоз или вывоз санкционной продукции транзитом по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Порты Санкт-Петербург и Восточный находятся на маршруте транзита товаров из Евросоюза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в центре. Через порт Владивосток проходят торговые пути из США в Монголию и страны Центральной Азии.
В августе 2014 г. президент России Владимир Путин подписал указ о запрете или ограничении ввоза сельхозпродукции, сырья и продовольствия из государств, которые ввели экономические санкции против российских резидентов. Позже правительство определило страны и виды продовольствия, которые должны попасть под этот запрет: под эмбарго попали мясо, рыба, моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и т. д. из Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Год спустя контрсанкции были расширены на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с января 2016 г. — на Украину и с тех пор неоднократно продлевались, ровно как и антироссийские санкции. В конце ноября Путин подписал указ о продлении до конца 2021 г. ответных санкций в отношении ряда стран, введенных в 2014 г.