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США ввели новые санкции против трех компаний из России

Ведомости

Госдепартамент США вводит санкции против трех российских компаний. Их обвиняют в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Соответствующая информация опубликована в американском федеральном реестре.

«Правительство США применило меры, санкционированные разделом 3 закона о нераспространении... в отношении следующих иностранных организаций, указанных в представленном отчете... научно-производственное предприятие "Пульсар", Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow... их правопреемников, филиалов и подразделений», — говорится в документе.

АО «НПП «Пульсар» — крупнейший разработчик российской полупроводниковой электроники. Компания занимается разработкой нового поколения электронной компонентной базы. ООО «Азия-Инвест», согласно информации на ее сайте, — поставщик оборудования, приборов и нефтехимической продукции на предприятия Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. Наконец, третья компания, попавшая под ограничения, — чартерная авиакомпания Charter Green Light Moscow («Чартер Грин Лайт Москва, CGL»). Она занимается организацией международных и внутрироссийских чартерных рейсов.

Кроме российских компаний в санкционный список попали компании и организации из Сирии и Ирака, включая военные формирования.

В ноябре 2020 г. США в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения уже вводили санкции против российских компаний. Ограничения затронули «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. В марте этого года американский минторг также ввел санкции против ряда российских организаций и компаний, теперь уже по обвинению в разработке химоружия. В их число вошли 27-й научный центр Минобороны России, «Химмед», «Фемтеко», «ИнтерЛаб», «ЛабИнвест», ООО «Аналит Продактс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также под санкции попали немецкие компании Chimconnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie и швейцарская компания Chimconnect AG. 

Ранее по теме: Минторг США опубликовал список попавших под санкции российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных