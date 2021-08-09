США ввели новые санкции против трех компаний из России

В ноябре 2020 г. США в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения уже вводили санкции против российских компаний. Ограничения затронули «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. В марте этого года американский минторг также ввел санкции против ряда российских организаций и компаний, теперь уже по обвинению в разработке химоружия. В их число вошли 27-й научный центр Минобороны России, «Химмед», «Фемтеко», «ИнтерЛаб», «ЛабИнвест», ООО «Аналит Продактс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также под санкции попали немецкие компании Chimconnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie и швейцарская компания Chimconnect AG.