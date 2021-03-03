Минторг США опубликовал список попавших под санкции российских компаний

2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и осуждения Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.