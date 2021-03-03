Минторг США опубликовал список попавших под санкции российских компаний
Министерство торговли США опубликовало список российских компаний, против которых были введены санкции из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
В список вошли 27-ой научный центр Минобороны России, «Химмед», «Фемтеко», «ИнтерЛаб», «ЛабИнвест», ООО «Аналит Продактс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Также под санкции попали немецкие компании Chimconnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie и швейцарская компания Chimconnect AG.
В Вашингтоне считают, что эти организации могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения, а также химического оружия и представляют угрозу для национальной безопасности и интересов США за рубежом.
2 марта США ввели санкции против России из-за ситуации вокруг предполагаемого отравления и осуждения Навального на тюремный срок по делу «Ив Роше». Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие. Американские ограничения также коснулись нескольких оборонных институтов России. ЕС ввел аналогичные санкции незадолго до решения США. В МИДе России пообещали ответить США и ЕС на новые санкции.