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Экономика

Решетников заявил о «выздоровлении» российской экономики

Ведомости

Российская экономика «выздоровела» после пандемии коронавируса, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

«То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности, красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела"», – сказал Решетников (цитата по ТАСС). Он отметил, что о восстановлении экономики также свидетельствует улучшение ситуации на рынке труда и позитивная картина в отраслевом разрезе.

По словам министра, российская экономика «чувствует себя уверенно». По итогам II квартала ВВП полностью восстановился: «в среднем за II квартал 2021 г. плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле – плюс 0,4%». По оценке Минэкономразвития, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан – есть резерв роста в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, пассажирские перевозки и сфера потребительских услуг, добавил он.

Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП. По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.

Ранее по теме: Кудрин заявил о продолжении пандемийного кризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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