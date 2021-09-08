Решетников заявил о «выздоровлении» российской экономики
Российская экономика «выздоровела» после пандемии коронавируса, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
«То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности, красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела"», – сказал Решетников (цитата по ТАСС). Он отметил, что о восстановлении экономики также свидетельствует улучшение ситуации на рынке труда и позитивная картина в отраслевом разрезе.
По словам министра, российская экономика «чувствует себя уверенно». По итогам II квартала ВВП полностью восстановился: «в среднем за II квартал 2021 г. плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле – плюс 0,4%». По оценке Минэкономразвития, потенциал восстановления экономики еще не исчерпан – есть резерв роста в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, пассажирские перевозки и сфера потребительских услуг, добавил он.
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП. По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.