Решетников заявил о «выздоровлении» российской экономики

«То, что бизнес вкладывает деньги в свое развитие, расширяет мощности, красноречиво говорит о том, что экономика "выздоровела"», – сказал Решетников (цитата по ТАСС). Он отметил, что о восстановлении экономики также свидетельствует улучшение ситуации на рынке труда и позитивная картина в отраслевом разрезе.