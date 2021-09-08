Кудрин заявил о продолжении пандемийного кризиса

«Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ. – Ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 г. выйдет на докризисный уровень ВВП», — сказал он на Московском финансовом форуме.