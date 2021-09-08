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Кудрин заявил о продолжении пандемийного кризиса

Ведомости

Вызванный пандемией коронавируса кризис еще не завершился, хотя многие страны в этом году выйдут на прежние уровни ВВП, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, слова которого передает «РИА Новости».

«Этот кризис пандемийный, он еще, вообще-то, не завершился, хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, наша страна, как сказал сейчас Михаил Владимирович (Мишустин, председатель правительства РФ. – Ред.), вышла, и весь мир в целом выйдет, но, допустим, Европа не выйдет, еще только в 2022 г. выйдет на докризисный уровень ВВП», — сказал он на Московском финансовом форуме.

По его словам, нынешний экономический кризис имеет нестандартный характер, в связи с чем необходимо быть готовыми к неопределенности.

«Этот кризис не носит того очищающего характера, который должны носить все кризисы. Мы тем самым должны быть готовы к большей неопределенности и к большей гибкости, чтобы эти проблемы нестандартного кризиса, не отделяющего эффективных от неэффективных, быть готовыми. Это намного более сложная задача», — добавил Кудрин.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что 70% компаний понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса, около 10% компаний остановили свою работу, писал ТАСС. При этом большинству компаний (73%), которые находятся в кризисе после пандемии или частично восстановились, нужно от трех месяцев до полугода для полного восстановления, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру». 5% предприятий понадобится от одного до трех месяцев, 21% — год, следует из результатов опроса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных