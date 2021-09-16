СМИ сообщили о предложении Минфина повысить ставки по налогу на прибыль до 25-30%
При этом в предложениях Минфина сделано исключение — изменение ставки не коснется госкорпораций, их дочерних структур, а также компаний, в которых государственная доля превышает 50%. Под исключение также могут попасть дочерние структуры российских холдингов (доля участия российской компании в них должна быть не менее 50%) при условии, что за последние пять лет выплаты дивидендов акционерам холдинговой компании не превышают 50% объема дивидендов, которые она сама получает от своих «дочек».
По данным источников издания, повышение ставок налога на прибыль рассматривается Минфином как дополнение к изменению ставок налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений. НДПИ, по информации источников «Ведомостей», планируется скорректировать с привязкой к биржевым котировкам.
Собеседники издания настаивают, что не исключается вариант одновременного повышения налога на прибыль и ставок НДПИ. Источники издания в металлургических компаниях говорят, что данная мера позволит дополнительно привлечь в бюджет порядка 250-300 млрд руб.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.
Минфин так предлагает рассчитывать ставки налога на прибыль.
Министерство предлагает ввести специальный коэффициент, который будет рассчитываться по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», которые предлагается разделить на объем капитала компании.
Если коэффициент получается меньше единицы, то налог на прибыль для компаний остается прежним — в размере 20%. Если коэффициент составляет от одного до двух, то налог на прибыль вырастет до 25%. Это коснется компаний, у которых дивиденды превышают инвестиции, но не более чем в два раза. Ставка в 30% будет распространяться для компаний, чьи дивиденды более чем вдвое превышают инвестиции за последние пять лет, и, соответственно, значение специального коэффициента будет больше двух.
Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин в разговоре с изданием отметил, что если данные предложения будут приняты, то они, в первую очередь, коснутся сталелитейных компаний, которые последние годы направляли на дивиденды почти весь свободный денежный поток, а инвестировали меньше. По словам Смолина, увеличение ставки налога на прибыль для металлургов будет менее болезненной мерой, чем повышение НДПИ с привязкой к биржевым котировкам.
Как ранее сообщали источники «Ведомостей», бизнес сам предлагал правительству временно повысить ставку налога на прибыль на один год вместо повышения НДПИ.
Предложения по повышению НДПИ:
Сейчас в России НДПИ для металлургов не превышает 1–2% от выручки. Эксперты, опрошенные ранее «Ведомостями», говорили, что при повышении НДПИ до 5% налоговая нагрузка на отрасль может увеличиться на 100 млрд руб. в год. В большей степени потенциальный рост НДПИ может отразиться на компаниях с «мощной сырьевой базой» — «Металлоинвесте», «Мечеле», Evraz, «Северстали» и НЛМК.
По информации «Ведомостей», власти обсуждают несколько вариантов повышения НДПИ. Первый вариант — это фронтальное повышение НДПИ: в прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль: повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно ими раскритикован, говорили источники «Ведомостей». Это «перепривязка» НДПИ к уровню выручки (сейчас уровень налога зависит от стоимости добытой руды). «Это вызвало наибольший негатив, поскольку большая часть плательщиков НДПИ – диверсифицированные компании, чья выручка складывается не только за счет добычи и продажи ископаемых», — пояснял один из собеседников.
Позже ТАСС сообщил, что Минфин предлагает повысить ставку НДПИ до 6% для нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, калийных руд и черной металлургии.
Агентство приводит подробности варианта Минфина: так, для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд текущая ставка НДПИ может быть повышена с 4 до 6%, а коэффициент 3,5 предлагается заменить на привязку к рублевой биржевой котировке апатитового концентрата и объему добычи руды. Для калийных руд — повысить ставку с 3,7 до 6% и привязать к рублевым биржевым котировкам калия, объемам добычи руды и коэффициенту 0,35. Для черной металлургии предлагается повысить текущую ставку НДПИ с 4,8 до 6%, которая умножается на биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Уголь коксующийся предлагается облагать ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 руб. за тонну), помноженной на котировку FOB US East Coast.
Для цветмета ставку НДПИ в размере 730 руб. на тонну предлагается сохранить, как и коэффициент Крента в размере 3,5, но ввести котировки на соответствующий металл — медь (LMCADY Comdty), никель (LMNIDY Comdty), палладий (PALL Comdty), платину (PLAT Comdty).
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что экспортеры сырья должны делиться сверхдоходами. Эти средства, по мнению министра, должны направляться на поддержку граждан, также благодаря обложению дополнительных доходов должны быть реализованы инициированные в августе выплаты военным и пенсионерам.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.