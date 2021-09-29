Мишустин анонсировал дальнейший рост поддержки россиян

Среди «позитивных процессов», которые наблюдаются в российской экономике, Мишустин назвал возобновление экономического роста, который, по его словам, произошел благодаря мерам поддержки граждан и пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Ранее Росстат сообщил, что во II квартале ВВП страны вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель стал рекордным с III квартала 2000 г.