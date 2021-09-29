Мишустин анонсировал дальнейший рост поддержки россиян
Проект федерального бюджета России на 2022-2024 гг. предусматривает дальнейший рост поддержки населения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
«Правительство рассчитывает, что все позитивные тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, усилятся. Исходили из этих ожиданий и при подготовке бюджета на следующие три года. Проект практически готов, сейчас вносятся последние штрихи. Он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки наших граждан», — приводит его слова пресс-служба кабмина.
Среди «позитивных процессов», которые наблюдаются в российской экономике, Мишустин назвал возобновление экономического роста, который, по его словам, произошел благодаря мерам поддержки граждан и пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Ранее Росстат сообщил, что во II квартале ВВП страны вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Этот показатель стал рекордным с III квартала 2000 г.
Также премьер-министр указал на снижение уровня безработицы. Как сообщал Росстат, в июле она снизилась сразу на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем — до 4,5%. Это минимальное значение с сентября 2019 г. Мишустин уточнил, что такая динамика способствует росту оплаты труда. Вследствие этого потребительский спрос укрепляется.
По данным Росстата за первое полугодие 2021 г., средний размер зарплаты в России составил 54 595 руб. Показатель вырос в реальном выражении на 3,4% по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г.
При этом вчера Счетная палата оценила благосостояние населения России на уровне 2010-2011 гг. Аудиторы пояснили, что, хотя в 2020 г. росли реальные начисленные зарплаты и реальные назначенные пенсии, объем реальных располагаемых доходов граждан — средств, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию, — снизился за счет сокращения доходов от предпринимательской деятельности и прочих денежных поступлений.