МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году
В то же время МВФ вновь понизил оценку роста ВВП России на 2022 г. Если летом ожидалось, что он составит 3,1%, то теперь — 2,9%.
«В 2020 г. фискальная политика [России] была контрциклической. В 2021 г. произойдет некоторая консолидация в соответствии с восстановлением экономики, и дефицит, вероятно, вернется к пределу бюджетного правила в 2022 г.», — говорится в докладе.
МВФ также ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 0,1 п. п. по сравнению с июльскими значениями — до 5,9% в 2021 г. Оценка на 2022 г. сохранена на уровне 4,9%. Понижение прогноза связано с перебоями в поставках в развитых странах и с ухудшением ситуации с пандемией в развивающихся, пояснили в МВФ.
«Быстрое распространение штамма "дельта" и угроза появления новых вариантов повысили неуверенность в том, как быстро можно преодолеть пандемию. Выбор политики стал более трудным, с ограниченным пространством для маневра», — сказано в документе.
Ранее Минэкономразвития России улучшило оценку роста ВВП страны в 2021 г. с 3,8 до 4,2% и ухудшило прогноз на 2022 г. с 3,2 до 3%. По словам представителя ведомства, сдерживающее влияние на рост экономики в 2022 г. окажет ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, на оценку повлияло решение стран ОПЕК+ наращивать с августа добычу нефти.