МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

МВФ также ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 0,1 п. п. по сравнению с июльскими значениями — до 5,9% в 2021 г. Оценка на 2022 г. сохранена на уровне 4,9%. Понижение прогноза связано с перебоями в поставках в развитых странах и с ухудшением ситуации с пандемией в развивающихся, пояснили в МВФ.