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Экономика

МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Ведомости

ВВП России по итогам этого года увеличится на 4,7%, следует из нового доклада Международного валютного фонда (МВФ). В июльском прогнозе организация ожидала роста экономики страны на 4,4%.

В то же время МВФ вновь понизил оценку роста ВВП России на 2022 г. Если летом ожидалось, что он составит 3,1%, то теперь — 2,9%.

«В 2020 г. фискальная политика [России] была контрциклической. В 2021 г. произойдет некоторая консолидация в соответствии с восстановлением экономики, и дефицит, вероятно, вернется к пределу бюджетного правила в 2022 г.», — говорится в докладе.

МВФ также ухудшил прогноз по росту мировой экономики на 0,1 п. п. по сравнению с июльскими значениями — до 5,9% в 2021 г. Оценка на 2022 г. сохранена на уровне 4,9%. Понижение прогноза связано с перебоями в поставках в развитых странах и с ухудшением ситуации с пандемией в развивающихся, пояснили в МВФ.

«Быстрое распространение штамма "дельта" и угроза появления новых вариантов повысили неуверенность в том, как быстро можно преодолеть пандемию. Выбор политики стал более трудным, с ограниченным пространством для маневра», — сказано в документе.

Ранее Минэкономразвития России улучшило оценку роста ВВП страны в 2021 г. с 3,8 до 4,2% и ухудшило прогноз на 2022 г. с 3,2 до 3%. По словам представителя ведомства, сдерживающее влияние на рост экономики в 2022 г. окажет ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, на оценку повлияло решение стран ОПЕК+ наращивать с августа добычу нефти.

Ранее по теме: Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики в 2022 году до 3%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных