Путин поручил изучить возможность производства топлива на Сахалине
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями и «Газпромом» рассмотреть вопрос о целесообразности производства топлива в Сахалинской области. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом «Газпром» рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата», — говорится в поручении.
Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября этого года.
Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов как на Сахалине, так и в других регионах России.
Сейчас «Газпром» совместно с британо-нидерландским нефтегазовым концерном Shell участвует в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает завод по производству СПГ. Оператором проекта является компания «Сахалин Энерджи», в которой «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция. Еще 12,5% у Mitsui & Co. Ltd, а 10% — у Mitsubishi Corporation.