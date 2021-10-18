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Путин поручил изучить возможность производства топлива на Сахалине

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями и «Газпромом» рассмотреть вопрос о целесообразности производства топлива в Сахалинской области. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с правительством Сахалинской области и публичным акционерным обществом «Газпром» рассмотреть вопрос о целесообразности организации производства авиационного керосина, бензина и дизельного топлива на территории Сахалинской области, в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата», — говорится в поручении.

Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 ноября этого года. 

Кроме того, Путин поручил правительству до 1 декабря представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов как на Сахалине, так и в других регионах России. 

Сейчас «Газпром» совместно с британо-нидерландским нефтегазовым концерном Shell участвует в проекте «Сахалин-2», в рамках которого работает завод по производству СПГ. Оператором проекта является компания «Сахалин Энерджи», в которой «Газпрому» принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция. Еще 12,5% у Mitsui & Co. Ltd, а 10% — у Mitsubishi Corporation.

Ранее по теме: «Газпром» построит два новых СПГ-завода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных