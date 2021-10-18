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Путин поручил разработать эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по эксперименту, в рамках которого будет установлено специальное регулирование выбросов и поглощения парниковых газов, говорится на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов не только в Сахалинской области, но и в иных субъектах Российской Федерации», — говорится в поручении.

Также президент поручил представить предложения о внесении изменений в законодательство для непрерывного мониторинга состояния атмосферного воздуха и акваторий при перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов, в том числе угля. Поручения должны быть выполнены до 1 декабря.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщил в интервью газете «Коммерсантъ», что Россия планирует потратить на энергопереход (меры по снижению выбросов парниковых газов для стабилизации температуры и климата на планете) 90 трлн руб. за 28 лет, или по 3,2 трлн руб. в год. 

В ближайшие 5-7 лет в России планируется внедрить экологическое законодательство и наилучшие доступные технологии в рамках энергоперехода. Затем власти будут модернизировать энергетику, в том числе теплогенерацию в ЖКХ. В стране проведут ускоренную газификацию, чтобы отказаться от использования угля и нефтепродуктов. Также планируется использовать технологические преимущества России — атомные и водородные технологии. 

Ранее по теме: Минэк исключил достижение Россией углеродной нейтральности к 2050 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных