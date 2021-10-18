Путин поручил разработать эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов

В ближайшие 5-7 лет в России планируется внедрить экологическое законодательство и наилучшие доступные технологии в рамках энергоперехода. Затем власти будут модернизировать энергетику, в том числе теплогенерацию в ЖКХ. В стране проведут ускоренную газификацию, чтобы отказаться от использования угля и нефтепродуктов. Также планируется использовать технологические преимущества России — атомные и водородные технологии.