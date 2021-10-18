Путин поручил разработать эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по эксперименту, в рамках которого будет установлено специальное регулирование выбросов и поглощения парниковых газов, говорится на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: представить предложения о проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов не только в Сахалинской области, но и в иных субъектах Российской Федерации», — говорится в поручении.
Также президент поручил представить предложения о внесении изменений в законодательство для непрерывного мониторинга состояния атмосферного воздуха и акваторий при перевалке в грузовых портах пылящих и навалочных грузов, в том числе угля. Поручения должны быть выполнены до 1 декабря.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов сообщил в интервью газете «Коммерсантъ», что Россия планирует потратить на энергопереход (меры по снижению выбросов парниковых газов для стабилизации температуры и климата на планете) 90 трлн руб. за 28 лет, или по 3,2 трлн руб. в год.
В ближайшие 5-7 лет в России планируется внедрить экологическое законодательство и наилучшие доступные технологии в рамках энергоперехода. Затем власти будут модернизировать энергетику, в том числе теплогенерацию в ЖКХ. В стране проведут ускоренную газификацию, чтобы отказаться от использования угля и нефтепродуктов. Также планируется использовать технологические преимущества России — атомные и водородные технологии.