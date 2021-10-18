На расселение жителей Сахалина из аварийного жилья выделят более 4 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября этого года рассмотреть вопрос о выделении 4,6 млрд руб. на расселение жителей Сахалинской области из аварийного жилья. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопросы о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд. руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г.» — сказано в тексте поручения.
Сейчас в России действует программа, предусмотренная нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Она рассчитана до конца 2024 г. К этому моменту планируется расселить 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья. 13 сентября Путин поручил выделить на реализацию программы в следующем году 45 млрд руб.
Согласно исследованию аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, по итогам 2020 г. 24,7% домохозяйств Сахалинской области, или 49 069 семей испытывали потребность в улучшении жилищных условий. 2,35% домохозяйств заявили, что нуждаются в переезде в другую местность.