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На расселение жителей Сахалина из аварийного жилья выделят более 4 млрд рублей

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября этого года рассмотреть вопрос о выделении 4,6 млрд руб. на расселение жителей Сахалинской области из аварийного жилья. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопросы о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджету Сахалинской области 4,6 млрд. руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г.» — сказано в тексте поручения.

Сейчас в России действует программа, предусмотренная нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Она рассчитана до конца 2024 г. К этому моменту планируется расселить 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья. 13 сентября Путин поручил выделить на реализацию программы в следующем году 45 млрд руб.

Согласно исследованию аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, по итогам 2020 г. 24,7% домохозяйств Сахалинской области, или 49 069 семей испытывали потребность в улучшении жилищных условий. 2,35% домохозяйств заявили, что нуждаются в переезде в другую местность.

Ранее по теме: Путин призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных