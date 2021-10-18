На расселение жителей Сахалина из аварийного жилья выделят более 4 млрд рублей

Сейчас в России действует программа, предусмотренная нацпроектом «Жилье и городская среда», который направлен на расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г. Она рассчитана до конца 2024 г. К этому моменту планируется расселить 530 900 человек из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилья. 13 сентября Путин поручил выделить на реализацию программы в следующем году 45 млрд руб.