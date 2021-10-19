Польша предупредила Евросоюз о будущих потрясениях от энергокризиса

Польша, Украина и страны Балтии неоднократно обвиняли российские власти в использовании цен на энергоносители в качестве орудия шантажа для введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», который пока ожидает одобрения от германского регулятора и Еврокомиссии. Москва такие обвинения отвергает и указывает, что соблюдает все обязательства по поставкам газа в Европу. Президент РФ Владимир Путин связал рост цен с «системными изъянами» европейской энергетики, такими как зависимость от выработки на ветряных электростанциях, которая снизилась в текущем году из-за безветренной погоды. Среди других причин эксперты указывают рост мирового спроса на газ, в том числе в Азии, а также недостаточную заполненность европейских хранилищ после длительной зимы.