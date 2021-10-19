Польша предупредила Евросоюз о будущих потрясениях от энергокризиса
Европейскую экономику ждут потрясения от энергетического кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 19 октября.
«Уровень кризиса уже в ближайшие недели может потрясти Европу. Многие предприятия могут обанкротиться, а миллионы домохозяйств, десятки миллионов семей газовый кризис может повергнуть в бедность <...> в связи с неконтролируемым ростом цен во всей Европе», — приводит ТАСС слова Моравецкого на пленарной сессии Европейского парламента, где сегодня проходят дебаты на тему верховенства права в Польше.
«Нужно учитывать и эффект домино. Один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения», — добавил премьер. По мнению Моравецкого, рост цен спровоцирован в том числе «преднамеренными действиями российских фирм».
Ранее в октябре цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы на фоне рекордных цен на газ. Так, 6 октября биржевая цена газа подобралась близко к отметке в $2000 за тысячу кубометров, однако позже снизилась почти в два раза. Утром 19 октября ноябрьские фьючерсы по индексу голландского TTF торгуются на уровне $1060.
Польша, Украина и страны Балтии неоднократно обвиняли российские власти в использовании цен на энергоносители в качестве орудия шантажа для введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», который пока ожидает одобрения от германского регулятора и Еврокомиссии. Москва такие обвинения отвергает и указывает, что соблюдает все обязательства по поставкам газа в Европу. Президент РФ Владимир Путин связал рост цен с «системными изъянами» европейской энергетики, такими как зависимость от выработки на ветряных электростанциях, которая снизилась в текущем году из-за безветренной погоды. Среди других причин эксперты указывают рост мирового спроса на газ, в том числе в Азии, а также недостаточную заполненность европейских хранилищ после длительной зимы.
В сентябре группа депутатов Европарламента из Польши и балтийских государств попросила Еврокомиссию изучить роль «Газпрома» в росте цен на газ. Евродепутаты заподозрили компанию в манипуляции ценами на этот вид топлива. В самом «Газпроме» обвинения назвали абсурдными.