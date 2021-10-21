SberCIB спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году
Сбербанк снизил оценку среднего курса рубля к доллару на 2022 г. с 70 до 67 руб., евро — с 83 до 72 руб. Ожидаемое укрепление российской валюты связано с высокими ценами на газ в Европе, заявил стратег по рынкам валют и процентным ставкам SberCIB Investment Research Юрий Попов.
«Рубль может подорожать на 6% благодаря высоким ценам на газ», — заявил он.
С начала 2021 г. по октябрь цены на европейский газ на спотовом рынке выросли почти в восемь раз — с $250 до $2000 за 1000 кубометров. После сделанного 6 октября заявления президента России Владимира Путина о готовности страны увеличить объем поставок в Европу топливо стало дешеветь. На открытии сегодняшних торгов стоимость ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF составила $1150.
При этом Европа потребляет около 400 млрд куб. м. газа ежегодно, и 90% этого объема приходится на импортное топливо, отметил Попов. Россия ежегодно поставляет туда примерно 180 млрд куб. м газа.
«Если взять за основу средние цены на газ, которые закладывает Минфин на текущий и следующий год — $208 за 1000 куб. м, в денежном выражении годовой экспорт можно оценить в $50 млрд. Однако нефтегазовые аналитики SberCIB считают, что в 2022 г. средняя цена газа «Газпрома» для Европы составит $375 за тыс. куб. м. Если ориентироваться на прогноз SberCIB, экспорт газа за рубеж в следующем году может достичь $80 млрд», — посчитал аналитик.
«Газпром» платит экспортную пошлину на газ в размере 30% от стоимости. Таким образом, при дополнительных экспортных поступлениях в $30 млрд в Фонд национального благосостояния перечислят еще $9 млрд, а дополнительный приток иностранной валюты на рынок составит $21 млрд, благодаря чему и произойдет укрепление рубля относительно текущих уровней.
Ситуация на газовом рынке негативно сказывается и на евро, отметил Попов. Удорожание топлива разгоняет инфляцию в еврозоне, приводит к росту инфляционных ожиданий населения и снижает доходность европейского госдолга. В итоге разрыв между реальной доходностью госдолга США и Европы увеличивается, и евро ослабевает к доллару. В SberCIB полагают, что в 2022 г. эта динамика продолжится и курс европейской валюты к американской снизится, составив не $1,10, а $1,07.
Рубль укрепляется к доллару и евро с 27 августа. На закрытии торгов того дня американская валюта продавалась по 73,53 руб., европейская — 86,78 руб. На открытии сегодняшний торгов доллар стоил 70,86 руб., евро — 82,51 руб. К 15:15 мск рубль чуть ослабел — до 71,26 руб. за доллар и 82,93 за евро, следует из данных Мосбиржи.