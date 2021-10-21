SberCIB спрогнозировал укрепление рубля в 2022 году

«Если взять за основу средние цены на газ, которые закладывает Минфин на текущий и следующий год — $208 за 1000 куб. м, в денежном выражении годовой экспорт можно оценить в $50 млрд. Однако нефтегазовые аналитики SberCIB считают, что в 2022 г. средняя цена газа «Газпрома» для Европы составит $375 за тыс. куб. м. Если ориентироваться на прогноз SberCIB, экспорт газа за рубеж в следующем году может достичь $80 млрд», — посчитал аналитик.