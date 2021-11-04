Путин сравнил цены на российский газ для Белоруссии и на европейском рынке
Белоруссия закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле, чем он стоит на европейских спотовых рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
По его словам, Россия и Белоруссия постоянно контролируют вопросы по нефти и газу, они очень важны и часто вызывают споры, однако в этой сфере стороны достигли серьезного прогресса. «Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь-восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — сказал Путин.
Он добавил, что цены на газ для Белоруссии также в три-четыре раза дешевле, чем для других покупателей, которые заключили с Россией долгосрочные контракты.
Ранее в Европе начался энергетического кризиса, из-за которого начали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
27 октября Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась.