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Экономика

Путин сравнил цены на российский газ для Белоруссии и на европейском рынке

Ведомости

Белоруссия закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле, чем он стоит на европейских спотовых рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

По его словам, Россия и Белоруссия постоянно контролируют вопросы по нефти и газу, они очень важны и часто вызывают споры, однако в этой сфере стороны достигли серьезного прогресса. «Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь-восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — сказал Путин.

Он добавил, что цены на газ для Белоруссии также в три-четыре раза дешевле, чем для других покупателей, которые заключили с Россией долгосрочные контракты.

Ранее в Европе начался энергетического кризиса, из-за которого начали расти цены на газ. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

27 октября Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. Миллер заявил, что поручение будет выполнено. После этого цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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