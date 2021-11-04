Путин сравнил цены на российский газ для Белоруссии и на европейском рынке

По его словам, Россия и Белоруссия постоянно контролируют вопросы по нефти и газу, они очень важны и часто вызывают споры, однако в этой сфере стороны достигли серьезного прогресса. «Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь-восемь, а то и в отдельные моменты в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках», — сказал Путин.