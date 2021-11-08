Объем международных резервов России обновил исторический максимум
Объем международных резервов России к 29 октября 2021 г. достиг $623,2 млрд — это новый рекорд за всю историю наблюдений, следует из материалов Центробанка.
Предыдущий максимум был зафиксирован 22 октября. Тогда объем международных резервов страны составлял в $621,6 млрд.
1 октября показатель был на уровне $611,9 млрд. К началу этого года международные резервы оценивались в $597,4 млрд.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства России. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.