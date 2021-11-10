Глава Минэнерго заявил, что без демпфера бензин стоил бы «на 15 рублей дороже»
Цена бензина без демпферного механизма была бы на 15 руб. выше нынешней, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» министр энергетики Николай Шульгинов.
«Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин был бы дороже рублей на 15. Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться», — сказал Шульгинов. Он уточнил, что глобальные корректировки демпфера пока не обсуждаются.
Ранее вице-премьер Александр Новак поручил продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, чтобы рассмотреть дальнейшее увеличение демпфера по бензину и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов.
Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует нефтеперерабатывающим заводам часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.
Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.