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Экономика

Путин потребовал навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву навести порядок с перевозками грузов в субъекты Дальнего Востока. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

В ходе выступления Савельев отметил трудности в Приморском крае, где в портах скопились грузы из-за нехватки кораблей. На конец октября в портах этого региона накопилось более 5300 контейнеров, из которых 467 — с социально значимым грузом. Среди мер исправления ситуации глава Минтранса предложил компаниям добровольно приоритизировать социально значимые грузы при работе с ними в портах.

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, еще чего-нибудь там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — сказал глава государства.

Помимо этого министр заявил о возможности создания специальной государственной судоходной компании для перевозки социально значимых грузов внутри страны.

«Если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно, мы будем выходить с предложением о рассмотрении создания специализированной государственной судоходной компании под Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже, потому что сегодня это прерогатива частных компаний», — сказал Савельев.

Для решения проблемы с перевозкой уже скопившихся грузов министерству потребуется две недели, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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