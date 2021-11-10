Путин потребовал навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке

«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, еще чего-нибудь там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — сказал глава государства.