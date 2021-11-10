Путин потребовал навести порядок с перевозками грузов на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил министру транспорта Виталию Савельеву навести порядок с перевозками грузов в субъекты Дальнего Востока. Об этом он сказал в ходе совещания с членами правительства, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
В ходе выступления Савельев отметил трудности в Приморском крае, где в портах скопились грузы из-за нехватки кораблей. На конец октября в портах этого региона накопилось более 5300 контейнеров, из которых 467 — с социально значимым грузом. Среди мер исправления ситуации глава Минтранса предложил компаниям добровольно приоритизировать социально значимые грузы при работе с ними в портах.
«Вы сказали о том, что нужно определить приоритеты, — так вот определите их. Нельзя же без цемента оставлять целые регионы и без других строительных материалов. А за этим, неровен час, еще чего-нибудь там не будет хватать. Обязательно наведите порядок здесь, и как можно быстрее. И доложите председателю правительства», — сказал глава государства.
Помимо этого министр заявил о возможности создания специальной государственной судоходной компании для перевозки социально значимых грузов внутри страны.
«Если каботаж будет прирастать, а такая тенденция наметилась, возможно, мы будем выходить с предложением о рассмотрении создания специализированной государственной судоходной компании под Росморречфлотом, которая возьмет на себя часть перевозок социально значимых грузов в каботаже, потому что сегодня это прерогатива частных компаний», — сказал Савельев.
Для решения проблемы с перевозкой уже скопившихся грузов министерству потребуется две недели, подчеркнул он.