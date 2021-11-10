Подкомиссия поддержала введение квоты на ввоз замороженной говядины и свинины в РФ
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза о введении импортных квот на ввоз в Россию замороженной говядины и свинины, сообщается на сайте Минэкономразвития.
«В частности, планируется предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 г. в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 000 т. В отношении замороженной свинины планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г.», — поясняет министерство, отмечая, что при названных условиях для применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на территории России по аналогии и с действующей тарифной квотой на ввоз в РФ белого сахара.
В Минсельхозе России заявили, что введение импортных квот является временной мерой. Министерство считает, что она позволит обеспечить потребности населения в мясной продукции, а также сохранить стабильную ценовую ситуацию на социально значимые продукты питания. Ожидается, что действия указанных квот будут отменены после роста объемов производства мяса в России в 2022 г.
По данным Росстата, цены отечественных производителей на говядину, в том числе замороженную, в последние месяцы находятся на предельном за последние пять лет уровне. Рост цен обусловлен увеличением себестоимости производства говядины. Это вызвано ростом цен на основные компоненты комбикормов (ячмень, пшеница, кукуруза, шроты), ветеринарные препараты, племенную продукцию, а также ГСМ и электроэнергию.
Ранее о том, что Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен, сообщали «Ведомости». Участники совещаний в этих ведомствах рассказали изданию, что, в частности, обсуждался беспошлинный импорт такой продукции.