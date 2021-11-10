Подкомиссия поддержала введение квоты на ввоз замороженной говядины и свинины в РФ

«В частности, планируется предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в 2022 г. в отношении ввозимой в РФ замороженной говядины в объеме не более 200 000 т. В отношении замороженной свинины планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г.», — поясняет министерство, отмечая, что при названных условиях для применения льготы будет целевое назначение — переработка мяса на территории России по аналогии и с действующей тарифной квотой на ввоз в РФ белого сахара.