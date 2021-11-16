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Экономика

Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

Ведомости

Продукты дорожают исходя из ситуации на рынке, а не из-за сговора ритейлеров, поэтому пытаться сдерживать рост цен бессмысленно, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов. Его группа владеет, в частности, гипермаркетом «Твой дом».

«Я считаю это бессмысленным [практику сдерживания цен на продукты]. В продовольствии очень большая конкуренция, мы все конкурируем между собой — «Глобус», «Ашан», «Твой дом», поэтому не может быть никакого картельного сговора. Кто с кем будет договариваться?» — сказал он в интервью РБК.

Бизнесмен пояснил, что по 200–300 наименованиям наценка ритейлеров составляет 10%. Соответственно, если поставщики повышают стоимость, дорожают и товары в магазинах. Первые же увеличивают цену продукции исходя их ситуации: например, на фоне удорожания удобрений, топлива, транспортных издержек, повышения затрат на зарплаты.

«Если в торговой сети повышаются цены — это не чья-то воля, рынок так сложился», — резюмировал Агаларов.

По мнению бизнесмена, для сдерживания роста цен нужно увеличить объем социальной поддержки населения. Это, в свою очередь, повысит товарооборот и объем поступлений в бюджет, тогда начнет расти экономика. Однако в России средние зарплаты и низкие пенсии, отметил глава Crocus Group, тогда как в США пособие по безработице составляет $2800 в месяц и в любом магазине «полно людей».

По данным Росстата, в октябре годовая инфляция в России достигла рекордных с января 2016 г. 8,13%. При этом продовольственные товары выросли в цене еще сильнее — на 10,89%. 14 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о необходимости проработать дополнительный комплекс мер по стабилизации цен на продукты питания в долгосрочной перспективе.

Кроме того, вчера РБК сообщил, что 8 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко направила в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поручение подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. До этого «Известия» узнали, что Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор».

Ранее по теме: Абрамченко поручила представить меры по сдерживанию роста цен на сахар и масло

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных