Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты

По мнению бизнесмена, для сдерживания роста цен нужно увеличить объем социальной поддержки населения. Это, в свою очередь, повысит товарооборот и объем поступлений в бюджет, тогда начнет расти экономика. Однако в России средние зарплаты и низкие пенсии, отметил глава Crocus Group, тогда как в США пособие по безработице составляет $2800 в месяц и в любом магазине «полно людей».