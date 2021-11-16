Агаларов назвал бессмысленным сдерживание цен на продукты
Продукты дорожают исходя из ситуации на рынке, а не из-за сговора ритейлеров, поэтому пытаться сдерживать рост цен бессмысленно, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов. Его группа владеет, в частности, гипермаркетом «Твой дом».
Бизнесмен пояснил, что по 200–300 наименованиям наценка ритейлеров составляет 10%. Соответственно, если поставщики повышают стоимость, дорожают и товары в магазинах. Первые же увеличивают цену продукции исходя их ситуации: например, на фоне удорожания удобрений, топлива, транспортных издержек, повышения затрат на зарплаты.
«Если в торговой сети повышаются цены — это не чья-то воля, рынок так сложился», — резюмировал Агаларов.
По мнению бизнесмена, для сдерживания роста цен нужно увеличить объем социальной поддержки населения. Это, в свою очередь, повысит товарооборот и объем поступлений в бюджет, тогда начнет расти экономика. Однако в России средние зарплаты и низкие пенсии, отметил глава Crocus Group, тогда как в США пособие по безработице составляет $2800 в месяц и в любом магазине «полно людей».
По данным Росстата, в октябре годовая инфляция в России достигла рекордных с января 2016 г. 8,13%. При этом продовольственные товары выросли в цене еще сильнее — на 10,89%. 14 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о необходимости проработать дополнительный комплекс мер по стабилизации цен на продукты питания в долгосрочной перспективе.
Кроме того, вчера РБК сообщил, что 8 ноября вице-премьер Виктория Абрамченко направила в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поручение подготовить предложения по недопущению роста внутренних цен на белый сахар и растительное масло. До этого «Известия» узнали, что Минсельхоз предложил меры по снижению цен на «борщевой набор».